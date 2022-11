Hotelangestellter überfällt Portier: Prozess startet

Ein Hotelangestellter soll an seiner Arbeitsstelle den Portier überfallen haben.

Der 31-Jährige muss sich von heute (9.30 Uhr) an vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Der Anklage zufolge verlangte Mann im Juli dieses Jahres zunächst die Handkasse. Wenig später sollte der Portier den Geldschrank öffnen. Aus beiden Behältnissen entnahm der Angeklagte den Ermittlungen zufolge rund 2000 Euro. Weil er von dem Portier identifiziert werden konnte, kam es rasch zu seiner Festnahme. Die Strafkammer am Landgericht Frankfurt will den Prozess an nur einem Verhandlungstag zum Abschluss bringen.

(dpa)