Prozess um getötete Ayleen geht weiter: Vernehmungsvideo

Vor dem Landgericht Gießen wird an diesem Montag (9.00 Uhr) der Prozess um den gewaltsamen Tod der 14-jährigen Ayleen fortgesetzt.

Dabei dürfte die weitere Sichtung eines polizeilichen Vernehmungsvideos des Angeklagten im Fokus stehen. Der 30-Jährige hatte zum Prozessauftakt in einer Erklärung eingeräumt, die Schülerin aus Baden-Württemberg getötet zu haben und dabei angegeben, dies sei während eines Streits geschehen. Die Staatsanwaltschaft hingegen geht von einem sexuellen Motiv für die Tat aus.

Angeklagt ist der Deutsche unter anderem wegen Mordes, versuchter Vergewaltigung mit Todesfolge und Nötigung. Die Schülerin und der Angeklagte sollen sich aus dem Internet und über ein Online-Spiel gekannt haben. Laut Anklage hatte der Mann die 14-Jährige am 21. Juli vergangenen Jahres mit seinem Auto in ihrem Heimatort Gottenheim nahe Freiburg abgeholt und sie in ein rund 300 Kilometer entferntes Waldgebiet nahe Langgöns im Landkreis Gießen gebracht. Dort soll er die Schülerin nachts auf eine Bank gedrückt und versucht haben, sie zu vergewaltigen. Schließlich habe er sie erwürgt und die Tote anschließend mit dem Auto zum Teufelsee nahe Echzell im Wetteraukreis gebracht, wo er die Leiche versenkt haben soll.

(dpa)