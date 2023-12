Nach Brand mit einer Toten Anklage gegen Ehemann erhoben

Gut vier Monate nach dem Brand mit einer Toten in Marbach am Neckar (Landkreis Ludwigsburg) hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den 28 Jahre alten Ehemann erhoben.

Er soll seine Frau erstickt und danach Feuer im Keller des Mehrfamilienhauses gelegt haben, um die Leiche seiner ebenfalls 28 Jahre alten Frau zu verbrennen, wie die Staatsanwaltschaft Heilbronn am Montag mitteilte. Die Ankläger werfen dem Mann Totschlag vor und außerdem versuchten Mord an den Bewohnern des Mehrfamilienhauses sowie besonders schwere Brandstiftung.

Der 28-Jährige habe sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert, daher sei ein genaues Motiv nicht bekannt. Möglicherweise habe sich seine Frau von ihm getrennt und dies könne Hintergrund der Tat gewesen sein. Sowohl der Mann als auch seine Frau waren Mitglieder von freiwilligen Feuerwehren.

Anwohner des Mehrfamilienhauses hatten in der Nacht auf den 6. August starken Rauch bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Etwa 40 Bewohnerinnen und Bewohner mussten das Gebäude verlassen - von ihnen blieben alle unverletzt. Im Keller wurde jedoch die Leiche der 28-Jährigen gefunden. Die Kriminalpolizei nahm den Ehemann noch am gleichen Tag vorläufig fest. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Das Landgericht Heilbronn muss nun entscheiden, ob sie das Hauptverfahren eröffnet und über Termine für die Hauptverhandlung entscheiden.

