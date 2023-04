Landgericht

03.04.2023

Urteil im Freiburger "Blutverdünner-Prozess" erwartet

In einer Beziehungskrise soll eine Frau ihrem kranken Lebensgefährten Medikamente in die Nahrung gerührt haben, um ihn umzubringen. Nun muss ein Freiburger Gericht in dem komplizierten Fall entscheiden.

Nach mehrwöchigen Verhandlungen soll der sogenannte Blutverdünner-Prozess am Dienstag (16.00 Uhr) vor dem Freiburger Landgericht enden. Angeklagt ist eine 58 Jahre alte Krankenschwester, die versucht haben soll, ihren Lebensgefährten mit Blutverdünnungsmitteln umzubringen. Der Frau werden versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Der Prozess hatte Mitte Februar begonnen. Die Frau soll laut Anklage dem Mann die Medikamente ins Essen oder in Getränke gerührt haben. Ziel sei es gewesen, die Gerinnungsfähigkeit des Blutes aufzuheben - der Mann hätte letztlich an inneren Verletzungen verbluten können. Im September vergangenen Jahres sei er zum Arzt gegangen - und kam danach in akuter Lebensgefahr in ein Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft hatte acht Jahre Freiheitsstrafe gefordert. Die Verteidigung räumte nur den Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung ein und plädierte für eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung . (dpa)

