Urteil im Freiburger Totschlagsprozess erwartet

Ein Mann soll auf den neuen Lebensgefährten seiner Ex-Partnerin geschossen haben und dann geflüchtet sein. Nun wird im Strafprozess das Urteil gegen den 30-jährigen Angeklagten erwartet.

Tödlicher Schuss auf den Partner der Ex-Freundin: An diesem Dienstag soll vor der Schwurgerichtskammer des Freiburger Landgerichts der Prozess gegen einen 30-Jährigen zu Ende gehen. Die Tat ereignete sich im Januar auf offener Straße vor der Wohnung der Frau in Freiburg. Das Opfer starb kurz danach in einer Klinik. (Az: 1 Ks 200 Js 663/23).

Dem Angeklagten wird vorgeworfen, im Streit aus kurzer Entfernung in den Brustbereich des 31-jährigen Mannes geschossen zu haben. Das Opfer sei dann zu Boden gegangen.

Der Angeklagte, ein Deutscher, soll dann den Tatort verlassen haben - er wurde nach Polizeiangaben nach seiner Flucht widerstandslos festgenommen. Der Anwalt des Angeklagten hatte gesagt, dieser bedauere und bereue die Tat. Der Prozess wegen Totschlags läuft seit Ende Juni.

(dpa)