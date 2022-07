Feuerwehr findet Leiche bei Löscharbeiten in Wohnung

Ein Mensch ist bei einem Wohnungsbrand in Sindelfingen (Landkreis Böblingen) tot aufgefunden worden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr entdeckten die Leiche am späten Freitagabend im Zuge der Löscharbeiten in dem Mehrfamilienhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Brandursache sowie die Identität des Todesopfers waren zunächst unklar. Weitere Wohnungen in dem Gebäude waren nicht von dem Feuer betroffen.

(dpa)