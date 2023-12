Friedhof wegen Wildschweinen geräumt

Die Polizei hat am Freitag einen Friedhof in Steinenbronn (Kreis Böblingen) wegen Wildschweinen räumen müssen.

Eine Zeugin hatte die Beamten auf die zehnköpfige Rotte auf dem Gelände aufmerksam gemacht. Der Einsatz wirkte sich auch auf eine in der Nähe befindliche Straße aus, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten drosselten dort die Geschwindigkeit des Verkehrs herunter.

Die Wildschweine wurden schließlich in einem Dickicht ausfindig gemacht und mit Rufen und Schlaggeräuschen verscheucht. Hierauf rannte der Großteil der Rotte direkt über besagte Straße in Richtung angrenzende Felder. Nur zwei Tiere hatten sich kurzfristig auf einem Nachbargrundstück verlaufen. Ihnen wurde eine Tür des Grundstücks geöffnet, so dass sie schließlich zu ihren Artgenossen gelangen konnten.

Bei ihrer Flucht hatten die Wildschweine zwei Maschendrahtzäune niedergetrampelt. Der Schaden konnte noch nicht beziffert werden.

