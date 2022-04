Lastwagenfahrer auf Rastplatz im Schlaf von Brand überrascht

Ein 50-jähriger Lastwagenfahrer ist im Schlaf in der Führerkabine von einem Feuer überrascht und in letzter Minute gerettet worden.

Der Ukrainer hatte seinen Sattelzug in der Nacht auf der Rastanlage Schönbuch-West an der Autobahn 81 bei Nufringen (Kreis Böblingen) geparkt. Ein technischer Defekt habe vermutlich am Sonntagmorgen den Brand ausgelöst, teilte die Polizei mit. Der Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Lastwagen, der mit brennbaren Vliesstoffbahnen beladen war, sei fast vollständig ausgebrannt. Der Schaden wird auf 90.000 Euro geschätzt.

