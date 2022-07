Motorradfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist auf der Autobahn 81 auf ein plötzlich vor ihm bremsendes Auto aufgefahren und dabei schwer verletzt worden.

Der 62-Jährige wurde infolge des Zusammenstoßes über das Fahrzeug geschleudert und blieb davor liegen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 22 Jahre alte Fahrer des Autos hatte auf der Autobahn bei Herrenberg (Landkreis Böblingen) verkehrsbedingt stark bremsen müssen. Rettungskräfte brachten den Motorradfahrer am Samstagvormittag in ein Krankenhaus.

(dpa)