100 Einsatzkräfte bekämpfen Großbrand auf der Mülldeponie

Rund 100 Einsatzkräfte waren an den Löscharbeiten eines Großbrands auf einer Mülldeponie im Landkreis Calw beteiligt.

Am Freitagabend geriet ein größerer, im Freien befindlicher Restmüllhaufen in Altensteig in Brand, wie die Polizei mitteilte. Nach Angaben des Kreisfeuerwehrverbandes zogen sich die Löscharbeiten bis in die Nacht. Niemand wurde verletzt. Die Brandursache war auch am Sonntagmorgen noch unklar.

(dpa)