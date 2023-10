Landkreis Calw

Leerstehendes Klinikgebäude nach Brand einsturzgefährdet

Eine ehemalige Klinik in Schömberg (Landkreis Calw) ist am Mittwochabend in Brand geraten.

Das Feuer breitete sich von einem Zimmer im vierten Stock in dem leerstehenden Gebäude aus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Flammen hätten große Teile des Hauses in Mitleidenschaft gezogen. Das Gebäude sei einsturzgefährdet, sagte ein Polizeisprecher. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht an. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar. Brandstiftung schlossen die Ermittler zunächst aus. Die Kriminalpolizei ermittle aber noch. Mitteilung der Polizei (dpa)

