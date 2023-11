Landkreis Esslingen

vor 39 Min.

Keine Verletzten bei Brand in Flüchtlingsheim

Bei einem Brand in einem Flüchtlingsheim in Kirchheim (Landkreis Esslingen) sind Wohnungen so stark verraucht worden, dass sie aktuell nicht bewohnt werden können.

Menschen wurden bei dem Feuer am Dienstagnachmittag aber nicht verletzt, wie die Polizei in Reutlingen mitteilte. Die Bewohner brachten sich selbstständig vor dem Brand in Sicherheit. Mehrere Menschen mussten danach von der Stadt anderweitig untergebracht werden. Die Feuerwehr, die mit 15 Fahrzeugen und 77 Einsatzkräften vor Ort war, konnte die Flammen rasch unter Kontrolle bringen. Die Ursache für das Feuer war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt. PM (dpa)

