Schwimmbad nach Gasaustritt gesperrt

Nach einem Chlorgasaustritt ist das Freibad in Wendlingen am Neckar (Kreis Esslingen) geschlossen worden. Eine Mitarbeiterin hatte am Morgen vor Öffnung des Bades bemerkt, dass ein Alarm in einem Technikraum losgegangen war, wie die Polizei mitteilte.

Daraufhin sei die Feuerwehr ausgerückt und habe festgestellt, dass wegen eines technischen Defekts Chlorgas ausgetreten war. Verletzt wurde den Angaben nach niemand. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Polizei ebenfalls nicht. Eine Fachfirma soll den Defekt nun reparieren. Für die Arbeiten bleibt das Bad zunächst geschlossen.

In welchem Umfang das Freibad am Montag in Betrieb sein werde, war zunächst unklar. Laut einem Sprecher des Schwimmbads bleibt das große Schwimmbecken voraussichtlich gesperrt, Nichtschwimmer- und Babybecken könnten aber freigegeben werden.