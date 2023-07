Sieben Arbeiter durch Kohlenmonoxidvergiftung verletzt

Sieben Arbeiter sind in Wendlingen (Landkreis Esslingen) durch eine Kohlenmonoxidvergiftung teils schwer verletzt worden.

Sie wurden in Kliniken gebracht, einige von ihnen per Rettungshubschrauber, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Männer waren am Montag mit Betonarbeiten im Kühlraum einer Firma beschäftigt gewesen und verwendeten mit Verbrennungsmotoren betriebene Maschinen. Als sie über Kopfschmerzen und Schwindel klagten, wurden Rettungskräfte verständigt. Messungen der Feuerwehr ergaben stark erhöhte Kohlenmonoxidwerte. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

(dpa)