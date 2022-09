Brand in Maschinenfabrik - Halbe Million Euro Schaden

Bei einem Brand in einer Maschinenfabrik im Landkreis Freudenstadt ist ein hoher Sachschaden entstanden.

Der Schaden wird auf etwa 500 000 Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilte. Eine Drehmaschine sei am späten Sonntagabend in Brand geraten. Ein Mitarbeiter der Firma, welcher über leichte Beschwerden in der Lunge klagte, sei vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht worden. Kurz vor Mitternacht konnte die Feuerwehr den Angaben zufolge den Brand abschließend löschen. Die Brandursache sei noch nicht abschließend geklärt.

(dpa)