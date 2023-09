Landkreis Göppingen

vor 25 Min.

Akku von E-Shisha steckt Bett in Brand

Der Akku einer elektrischen Wasserpfeife ist in einer Wohnung in Eislingen (Landkreis Göppingen) in Flammen aufgegangen.

Der Akku hatte sich am Sonntagnachmittag bisherigen ersten Erkenntnissen zufolge beim Laden entzündet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die E-Shisha fiel dabei auf ein Bett und steckte es ebenfalls in Brand. Der Rauch habe sich schnell in der Wohnung ausgebreitet. Die Bewohner brachten sich selbst in Sicherheit. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt. PM (dpa)

