Lastwagen mit Latex-Ladung kippt auf A 8 um

Ein mit Latex beladender Lastwagen ist auf der Autobahn 8 im Landkreis Göppingen umgekippt.

Der Fahrer sei aus bislang unbekannten Gründen bei Hohenstadt mit dem Laster von der Straße abgekommen und sein Lkw in einem angrenzenden Feld auf der Seite zum Liegen gekommen, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Mann sei am Freitagvormittag unverletzt geblieben. Zur Bergung des Lastwagens mit der rund 21 Tonnen schweren Ladung sperrte die Polizei alle Fahrstreifen in Richtung München. Es entstand ein längerer Stau.

(dpa)