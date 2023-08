Mann soll 44-Jährigen mit Messer in Bauch gestochen haben

Ein 44 Jahre alter Mann ist bei einer Auseinandersetzung vor einer Bar in Geislingen (Landkreis Göppingen) schwer mit einem Messer verletzt worden.

Er war in der Nacht zum Sonntag aus bislang ungeklärter Ursache mit einem 21-Jährigen in einen Streit geraten, wie die Polizei mitteilte. Zeugen trennten die beiden Männer demnach - doch dann soll der Jüngere umgekehrt sein und seinem Kontrahenten mit einem Messer in den Bauch gestochen haben.

Danach flüchtete der 21-Jährige und fuhr mit seinem Auto zur nächsten Tankstelle, wie die Polizei mitteilte. Weil er kein Geld dabei hatte, entwickelte sich ein längeres Gespräch mit einem Mitarbeiter, in dem er auch den Vorfall an dem Lokal erwähnt haben soll. Daraufhin wurde von der Tankstelle aus die Polizei verständigt. Der 21-Jährige habe seine Daten hinterlassen und sei weitergefahren.

Eine Polizeistreife, die nach dem Mann fahndete, hielt ihn unweit der Tankstelle an. Er war den Polizeiangaben zufolge deutlich betrunken. Außerdem hatte er keinen Führerschein. Gegen den 21-jährigen Tatverdächtigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

(dpa)