Schüsse auf 21-Jährige: Auch Schuss in Donzdorf?

Nach den Schüssen auf eine 21-Jährige in Eislingen/Fils (Kreis Göppingen) prüft die Polizei, ob es kurz nach dem Vorfall auch einen Schuss im nahe gelegenen Donzdorf gab.

Ein Zeuge habe sich gemeldet und von einem schussähnlichen Geräusch gesprochen. Die Polizei prüfe einen Zusammenhang zwischen beiden Ereignissen, weitere Erkenntnisse gebe es nicht, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Eine Sonderkommission ermittele.

Die Frau war in der Nacht zum Freitag aus einem fahrenden Auto heraus angeschossen und dabei am Bein verletzt worden. Der oder die Täter seien weiterhin nicht gefasst und die Hintergründe des Geschehens unklar. Spezialisten der Polizei Ulm sowie des Landeskriminalamtes waren vor Ort, um Spuren zu sichern. Die Polizei verstärkte nach Worten des Sprechers ihre Präsenz in Göppingen, Eislingen und Uhingen.

Die Tat in Eislingen war der Polizei in der Nacht zum Freitag gegen 2.00 Uhr gemeldet worden. Eine Stunde später meldete sich der andere Zeuge, der in Donzdorf das schussähnliche Geräusch gehört hatte. Die Polizei sucht nach Zeugen.

