150.000 Euro Schaden bei Dachstuhlbrand

Bei einem Dachstuhlbrand in Beilstein (Landkreis Heilbronn) ist ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden.

Beim Eintreffen der Feuerwehr in der Nacht zum Freitag stand der Dachstuhl bereits vollständig in Flammen, teilte die Polizei mit. Die beiden Bewohner konnten das Gebäude noch rechtzeitig verlassen. Ursache für das Feuer sei vermutlich glühende Asche gewesen, die in einer Mülltonne vor dem Haus entsorgt wurde. Bei dem Brand des Mülltonnenhäuschens hätten die Flammen auf das Gebäude übergegriffen. Das Haus ist demnach vorerst unbewohnbar.

(dpa)