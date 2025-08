250.000 Euro Schaden nach Brand einer Scheune

250.000 Euro Schaden sind bei einem Brand im Landkreis Heilbronn entstanden. Wie die Polizei mitteilte, stand eine Scheune in Untergruppenbach am Donnerstag in Vollbrand. Das Feuer habe auf ein leerstehendes Wohnhaus, eine weitere Scheune und ein Auto übergegriffen. Eine Person sei mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Löscharbeiten dauerten den Angaben zufolge rund vier Stunden. Die Ursache für den Brand war zunächst nicht bekannt.

