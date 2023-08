Marktgebäude in Leingarten in Brand: Wohnungen geräumt

Wegen eines Brandes in einem Restpostenmarkt in der Nähe von Heilbronn hat die Feuerwehr die Bewohner mehrerer Wohnungen evakuiert.

Das Marktgebäude in Leingarten stehe in Vollbrand, sagte eine Polizeisprecherin. Es gebe eine starke Rauchentwicklung. Über dem Marktgebäude befinden sich demnach Wohnungen. Wie viele Apartments geräumt und wie viele Menschen in Sicherheit gebracht werden mussten, konnte die Sprecherin zunächst nicht sagen. Die Feuerwehr bat Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

(dpa)