Unfall auf Glühweinmarkt: Vier Menschen von Auto erfasst

Bei einem Unfall auf einem Glühweinmarkt in Möckmühl (Landkreis Heilbronn) sind vier Personen verletzt worden, eine davon schwer.

Ein 68 Jahre alter Standbetreiber wollte am Sonntagabend mit seinem Auto seinen Stand abtransportieren, wie die Polizei mitteilte. Er fuhr demnach dabei aber mutmaßlich durch einen technischen Defekt in die vier vorbeilaufenden Menschen. Der Fahrer selbst wurde nicht verletzt, die vier Unfallopfer wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

(dpa)