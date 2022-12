Auto prallt gegen Baum und brennt: Fahrer stirbt

Ein 32-Jähriger ist mit seinem Auto bei Karlsruhe gegen einen Baum gefahren und dabei gestorben.

Der Wagen habe in der Nacht zum Samstag Feuer gefangen und sei komplett ausgebrannt, teilte die Polizei mit. Der Mann sei noch an der Unfallstelle in Bruchsal gestorben. Sein Fahrzeug war aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung hinabgefahren. Die Straße wurde mehrere Stunden gesperrt.

(dpa)