Brand in Asylunterkunft: Sieben Leichtverletzte

Beim Brand einer Asylunterkunft im Landkreis Karlsruhe sind sieben Menschen leicht verletzt worden, darunter fünf Kinder.

Es werde von einer fahrlässigen Brandstiftung ausgegangen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. "Hinweise auf eine fremdenfeindliche Tat liegen nicht vor", hieß es weiter.

Das Feuer war in der Nacht zum Freitag im Waschmaschinenraum im Keller des Hauses in Graben-Neudorf ausgebrochen. Dadurch geriet ein Kabelschacht in Brand und es kam zu einer starken Rauchentwicklung. 35 Bewohner mussten den Angaben zufolge von den Einsatzkräften ins Freie gerettet und in einer Halle betreut werden. Die sieben Leichtverletzten kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftungen in Krankenhäuser. Das Gebäude kann mittlerweile wieder bewohnt werden.

