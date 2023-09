Jugendliche legen Schottersteine vor einfahrende S-Bahn

Zwölf Jugendliche haben im Landkreis Karlsruhe Steine auf die Schienen der S-Bahn gelegt.

Verletzt wurde bei dem Vorfall in Graben-Neudorf niemand, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Tatverdächtigen im Alter von 14 bis 22 Jahren hatten Dienstagnacht Schottersteine auf die Schienen gelegt, kurz bevor die S-Bahn einfuhr. Der Fahrer erkannte laut Polizeiangaben mehrere Personen im Gleis und leitete umgehend nach der Abgabe des Achtungspfiffes eine Schnellbremsung ein. Es kam nicht zum Zusammenstoß mit den Jugendlichen, die Bahn überfuhr aber die Steine.

Wie eine Sprecherin sagte, entstand kein Schaden am Zug, aber "die Schienen haben deutliche Kratzspuren". Der Bahnhof war daraufhin rund eine Stunde gesperrt. Beamte der Bundes- und Landespolizei rückten zum Bahnhof aus und kontrollierten die Tatverdächtigen, die sich noch am Tatort befanden. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

(dpa)