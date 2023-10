Rollerfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Transporter

Bei einem Unfall im Landkreis Karlsruhe ist ein Rollerfahrer gestorben.

Ein 30 Jahre alter Fahrer eines Transporters war am Mittwoch auf der Landstraße 622 beim Karlsbader Ortsteil Ittersbach unterwegs, als er aus noch unklaren Gründen beim Linksabbiegen mit einem entgegenkommenden 72 Jahre alten Rollerfahrer frontal zusammenstieß. Wie die Polizei mitteilte, erlag der Senior noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Transporters erlitt einen Schock und kam ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 41.000 Euro. Die Straße war für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt.

(dpa)