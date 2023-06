Sechs Hektar großes Feld in Waghäusel abgebrannt

Rund sechs Hektar Feldfläche sind in Waghäusel (Kreis Karlsruhe) abgebrannt.

Wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag mitteilte, war das Feuer am Samstagabend aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauerten bis zum späten Abend an.

In der Nähe des Brandes fing außerdem ein Auto Flammen, wie ein Sprecher sagte. Ob ein Zusammenhang zu dem Flächenbrand besteht, war zunächst unklar. Auch wie hoch der entstandene Schaden war, konnte der Sprecher nicht mitteilen.

(dpa)