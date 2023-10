Kind unter Auto eingeklemmt: Achtjähriger schwer veletzt

Ein achtjähriger Junge ist in Konstanz-Litzelstetten (Landkreis Konstanz) unter einem Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden.

Ersten Ermittlungen zufolge wurde das Kind am Abend in der Martin-Schleyer-Straße von dem Fahrzeug erfasst, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das eingeklemmte Kind konnte demnach erst durch Anheben des Autos befreit werden. Der Achtjährige wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sei ein Sachverständiger zur Unfallaufnahme hinzugezogen worden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst in Mühlhausen-Ehingen zu melden.

(dpa)