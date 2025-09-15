Icon Menü
Landkreis Lindau: Zoll findet Papageieneier in Auto aus Österreich

Landkreis Lindau

Zoll findet Papageieneier in Auto aus Österreich

Der Zoll kontrolliert an der Grenze zu Österreich das Auto eines Mannes aus Hessen. Dabei machen die Beamten einen ungewöhnlichen Fund.
Von dpa
    Die Polizei ermittelt nach dem Fund des Zolls zur genauen Herkunft der exotischen Vogeleier. (Symbolbild)
    Die Polizei ermittelt nach dem Fund des Zolls zur genauen Herkunft der exotischen Vogeleier. (Symbolbild) Foto: Leonie Asendorpf/dpa

    Zollbeamte haben bei einer Kontrolle im Landkreis Lindau am Bodensee drei Papageieneier sichergestellt. Deren Eigentümer war Polizeiangaben zufolge am Sonntag bei Sigmarszell mit dem Auto aus Österreich eingereist - und hatte dabei einen Brutkasten mit den Eiern im Auto.

    Nach eigenen Angaben war der 44 Jahre alte Mann aus Hessen Vogelzüchter. Er erklärte den Beamten demnach, dass er mit seiner Familie kurzfristig nach Österreich musste und die Eier auf dem Rückweg nach Hessen bei seiner Mutter abgeben wollte. Er fahre nämlich in den Urlaub und könne sich währenddessen nicht um die Eier kümmern.

    Die Polizei ermittle nun zur genauen Herkunft der Eier. Bis dies geklärt sei, seien die Papageieneier bei einem Tierarzt untergekommen.

