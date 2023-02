Zoll stoppt Einfuhr von mehr als 100 E-Scootern

Weil ihnen die deutschsprachige Gebrauchsanleitung fehlte und sie nicht auf Sicherheitsstandards der Europäischen Union geprüft waren, sind 105 E-Scooter vom Zoll abgefangen worden.

Die Roller aus China sollten über die Schweiz nach Deutschland eingeführt werden, wo sie von einem deutschen Händler hätten weiter vertrieben werden sollen, wie das Hauptzollamt Lörrach am Montag mitteilte. Die Zollstelle an der Autobahn bei Weil am Rhein (Kreis Lörrach) entdeckte die Mängel und meldete diese an das Regierungspräsidium in Tübingen. Ende Januar wurde das Einfuhrverbot ausgesprochen.

(dpa)