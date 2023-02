Heißes Öl entzündet sich und löst Brand in Wohnhaus aus

Ein Topf mit brennendem Öl hat nach ersten Erkenntnissen in Vaihingen an der Enz (Landkreis Ludwigsburg) einen Hausbrand ausgelöst.

Ein Topf mit brennendem Öl hat nach ersten Erkenntnissen in Vaihingen an der Enz (Landkreis Ludwigsburg) einen Hausbrand ausgelöst. Das Feuer, das am Sonntagmorgen in der Küche ausbrach, richtete einen Schaden von rund 100.000 Euro an, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Erst hatte ein 37-jähriger Bewohner vergeblich versucht, das Feuer in der Küche zu löschen. Danach flüchtete die dreiköpfige Familie ins Freie. Die Feuerwehr konnte die Flammen gegen Mittag löschen. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar.

Von dem Feuer waren auch zwei angrenzende Häuser betroffen. Bei einem Haus fing der Dachstuhl teilweise an zu glimmen. Bei dem anderen wurden Rollläden und Fenster beschädigt. Es entstand geringer Schaden von bis zu 6000 Euro. Die Gebäude konnten anschließend wieder betreten werden.

(dpa)