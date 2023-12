Sportwagen verunglückt auf A81: zwei Verletzte

Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf der A81 nahe Pleidelsheim (Landkreis Ludwigsburg) verletzt worden.

Der 32-jährige Fahrer eines Sportwagens war am Donnerstagabend aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto von der Straße abgekommen und in mehrere Leitplanken gekracht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer, sein 48-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Beide wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Sportwagen wurde abgeschleppt, es entstand ein Schaden von etwa 300.000 Euro.

(dpa)