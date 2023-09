Elfjähriger stiehlt Auto vom Hof eines Bekannten

Ein Elfjähriger hat ein Auto vom Hof eines Bekannten gestohlen.

Eine Polizeistreife sei am Donnerstag zu einem Wagen gerufen worden, der eine Fahrbahn in Vöhringen (Landkreis Neu-Ulm) blockierte, teilte die Polizei am Freitag mit. Eine Zeugin hatte zuvor einen Jungen aus dem Fahrzeug aussteigen und weglaufen sehen. Die Beamten fanden den Elfjährigen nahe dem Bahnhof. Er habe den Diebstahl zunächst abgestritten.

Später am Tag wurde das Auto von einem Bekannten des Jungen als gestohlen gemeldet. In Anwesenheit des Vaters habe der Junge seine Tat schließlich zugegeben. Er habe den Zündschlüssel und das Auto vom Hof des Mannes gestohlen und sei damit losgefahren.

(dpa)