Falscher Alarm: Aktivist ruft Einsatzkräfte zum Streik auf

Ein Klimaaktivist hat einem Unbeteiligten zahlreiche Einsatzkräfte auf den Hals gehetzt und sich danach im Chat eines Online-Spiels des Opfers zum Notrufmissbrauch bekannt.

In der virtuellen Unterhaltung forderte der Aktivist auch die Einsatzkräfte auf, sich dem Klimastreik anzuschließen, wie die Polizei am Donnerstagnachmittag mitteilte.

Über die Warn-App Nora habe der Täter in der Nacht zu Donnerstag einen Notruf an die Adresse des Opfers abgesetzt und eine geplatzte Gasleitung mit einem Verletzten gemeldet. Ein Löschzug der Feuerwehr, zwei Rettungswagen und zwei Streifenbesatzungen der Polizei seien daraufhin zur Adresse des angeblich verwunderten Bewohners geeilt, in dessen Namen der Notruf abgesetzt wurde.

Ein Missbrauch der App-basierten Notrufeinrichtung Nora sei wie ein telefonischer Notrufmissbrauch, mahnte die Polizei. Der noch nicht gefasste Klimaaktivist müsse für die Kosten des Rettungseinsatzes aufkommen und mit weiteren strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

(dpa)