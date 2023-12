Mutmaßlicher Dieb nach Fluchtversuch in Untersuchungshaft

Ein 38-Jähriger ist nach einem mutmaßlichen Diebstahl in Bühl (Landkreis Rastatt) aggressiv geworden und in Untersuchungshaft gekommen.

Ein Mitarbeiter hatte den Mann angesprochen, nachdem er den Laden mit mehreren Farbdosen in seiner Jacke verlassen wollte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Daraufhin verletzte der 38-Jährige den Mitarbeiter und versuchte zu fliehen. Polizisten nahmen den Mann noch am Mittwoch fest. Ein Ermittlungsrichter erließ am Donnerstag den Haftbefehl wegen räuberischen Diebstahl.

(dpa)