Vorfahrt genommen: Sechs Menschen bei Frontalcrash verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos auf einer Landstraße im Landkreis Rastatt sind sechs Menschen verletzt worden.

Drei von ihnen erlitten schwere Verletzungen, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Ein Autofahrer habe demnach am Samstagabend einem anderen Auto an einer Einmündung der L77 zwischen Rastatt-Niederbühl und Kuppenheim beim Linksabbiegen die Vorfahrt genommen. Der vorfahrtsberechtigte Fahrer war mit vier Insassen unterwegs. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen einen der Verletzten aus dem Fahrzeug. Die Verletzten wurden teils per Rettungswagen und teils mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die L77 blieb für etwa vier Stunden gesperrt.

(dpa)