Transporter fährt auf Lkw auf – Fahrer schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß eines Transporters und eines Lkws im Landkreis Ravensburg sind beide Fahrer verletzt worden – einer von ihnen schwer. Der Transporter war am Dienstagabend aus bislang ungeklärter Ursache auf der Bundesstraße 30 auf den Laster aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Durch den Aufprall wurde der 25 Jahre alte Fahrer in dem Transporter eingeklemmt, hieß es. Der Mann wurde demnach befreit und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Der Lastwagen landete nach Polizeiangaben durch den Zusammenstoß im Straßengraben, der 36 Jahre alte Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Genauere Angaben zum Unfallhergang machte die Polizei zunächst nicht. Die B30 war an der Anschlussstelle Baindt in Richtung Bad Waldsee für mehr als fünf Stunden voll gesperrt.