18-jähriger Autofahrer stirbt zwei Tage nach Unfall

Ein 18 Jahre alter Autofahrer ist zwei Tage nach einem Unfall auf der Bundesstraße 312 bei Engstingen (Landkreis Reutlingen) seinen Verletzungen erlegen.

Er starb am Samstagmittag, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Wagen des Mannes war am späten Donnerstagabend nach einem Überholmanöver von der Straße abgekommen und seitlich gegen einen Baum geprallt. Dadurch wurde das Auto in zwei Teile gerissen. Der 18-Jährige wurde aus dem Wagen geschleudert und später mit schwersten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Die Polizei ermittelt weiterhin zum Unfallhergang.

(dpa)