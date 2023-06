72-Jähriger stirbt bei Unfall auf der Schwäbischen Alb

Bei einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße im Landkreis Reutlingen ist ein 72-Jähriger ums Leben gekommen.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 88-Jähriger mit seinem Auto zwischen St. Johann und Gomadingen aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Wagen des 72-Jährigen zusammengestoßen. Den Angaben zufolge überschlug sich der Wagen des 72-Jährigen bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag mehrfach und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer sei noch am Unfallort gestorben. Der 88-jährige Fahrer des anderen Autos wurde laut Polizei mittelschwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.

(dpa)