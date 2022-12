Brand in Pferdehof: Frau will Tiere retten und verletzt sich

Bei einem Brand in einem Pferdehof in Sankt Johann nahe Reutlingen ist eine 58-Jährige verletzt worden.

Die Eigentümerin habe am Montagabend versucht, den Pferden die Flucht aus dem Stall zu ermöglichen, teilte die Polizei mit. Sie erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Eigentümer im Alter von 57 Jahren blieb unverletzt.

Etwa 100 Feuerwehrkräfte waren am Abend im Einsatz, um den Brand zu löschen. Inwieweit Tiere zu Schaden kamen, war zunächst unklar. Die Polizei suchte in der Nacht per Hubschrauber nach geflüchteten Pferden. Das Wohngebäude des Pferdehofes war einsturzgefährdet, die Bewohner mussten bei Bekannten unterkommen. Die Polizei sprach von einem "hohen Schaden".

(dpa)