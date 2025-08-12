Icon Menü
Landkreis Rottweil: Jugendliche verursachen Unfall mit Linienbus

Landkreis Rottweil

Jugendliche verursachen Unfall mit Linienbus

Drei Jugendliche dringen in der Nacht in einen abgestellten Linienbus ein. Dann starten sie den Motor.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei konnte die Verdächtigen nach kurzer Fahndung festnehmen. (Symbolbild)
    Die Polizei konnte die Verdächtigen nach kurzer Fahndung festnehmen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Drei Jugendliche haben am Busbahnhof in Oberndorf am Neckar (Landkreis Rottweil) einen Unfall mit einem Linienbus verursacht. Sie starteten in der Nacht den Motor und der Bus fuhr los, wie die Polizei mitteilte. Wie die drei Verdächtigen im Alter zwischen 17 und 18 Jahren in das Fahrzeug kamen und es zum Laufen brachten, sei noch unklar. Das Fahrzeug stieß demnach gegen einen anderen abgestellten Bus.

    Ein Zeuge sah das und rief die Polizei. Diese konnte die Verdächtigen nach kurzer Fahndung festnehmen. Zuvor waren die Jugendlichen zu Fuß geflüchtet. Gegen die jungen Männer wird unter anderem wegen besonders schwerem Diebstahl ermittelt.

