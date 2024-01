Fahrradfahrer schlägt mit Kopf auf Straße auf und stirbt

Ein Fahrradfahrer ist bei Gaildorf (Landkreis Schwäbisch Hall) mit dem Kopf auf einer Straße aufgeschlagen und noch am Unfallort gestorben.

Der 64 Jahre alte Mann war am Montag auf einem Fuß- und Radweg an der Bundesstraße 19 unterwegs, als er mit seinem Rad stürzte. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, konnte ein entgegenkommender Autofahrer gerade noch vor dem Gestürzten zum Stehen kommen. Trotz Reanimationsversuchen erlag der Radfahrer seinen Verletzungen. Warum der Mann fiel, war zunächst unklar.

