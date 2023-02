Lastwagenfahrer fährt auf Fahrschulauto: Vier Verletzte

Weil ein betrunkener Lastwagenfahrer auf der Autobahn 6 bei Wolpertshausen (Landkreis Schwäbisch Hall) auf ein Fahrschulauto aufgefahren ist, sind vier Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer.

Polizeiangaben zufolge hatte der Sattelzugfahrer am Dienstag rund 2,5 Promille im Blut. Der 52-Jährige prallte an einem Stauende gegen das Fahrschulauto. Der 19-jährige Fahrschüler und der 50-jährige Fahrlehrer wurden schwer verletzt - ebenso ein weiterer Autofahrer, auf dessen Wagen das Fahrschulauto in der Folge geschoben wurde. Dieser wiederum wurde gegen einen weiteren Lastwagen davor geschoben. Der Verursacher verletzte sich leicht.

Die Polizei schätzte den Schaden auf eine sechsstellige Euro-Summe. Die Autobahn in Fahrtrichtung Heilbronn war mehrere Stunden voll gesperrt, ab dem Nachmittag wurde der Verkehr am Unfallort vorbei geleitet. Es bildete sich ein rund 20 Kilometer langer Stau.

(dpa)