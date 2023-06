Zusammenstoß mit Laster: Frau stirbt bei Verkehrsunfall

Eine 68-Jährige ist am Montag bei einem Verkehrsunfall bei Fichtenberg (Landkreis Schwäbisch Hall) gestorben.

Auf dem Weg von Backnang in Richtung Gaildorf geriet sie, wie die Polizei mitteilte, auf die Gegenfahrbahn und kollidierte in ihrem Kleinwagen mit einem Lkw. Sie starb an ihren Verletzungen. Warum sie von der Fahrbahn abkam, blieb zunächst unklar. Der Fahrer des Lkw kam leichtverletzt in eine Klinik.

(dpa)