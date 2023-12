Betrunkener fährt mit Auto gegen Polizeigebäude

Im Landkreis Tuttlingen ist ein betrunkener Autofahrer mit seinem Wagen gegen ein Polizeigebäude gefahren.

Das Auto kam am Montagabend aus zunächst unbekannter Ursache von einer Straße in Wehingen ab und fuhr über eine Böschung, teilte die Polizei am Dienstag mit. Anschließend fuhr es auch noch über den Treppenaufgang des Polizeipostens und blieb an der Hauswand stehen.

Der 42-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus, wo er eine Blutprobe abgeben musste. An seinem Auto entstand ein Schaden von rund 25.000 Euro, an der Hauswand von rund 35.000 Euro.

(dpa)