Massenschlägerei nach Halloween-Party: Mehrere Verletzte

Bis zu 30 Personen haben sich nach einer Halloween-Party in Wehr (Landkreis Waldshut) eine Schlägerei geliefert.

Sechs Personen erlitten dabei teils schwere Verletzungen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Auslöser war den Angaben zufolge ein Streit zwischen einem Unbekannten und einem 24 Jahre alten Mann. Der Unbekannte stellte sich in den frühen Morgenstunden vor das Auto des 24-Jährigen, um ihn anzuhalten. Als der Autofahrer den Unbekannten aufforderte, zur Seite zu gehen, habe der Unbekannte ihn mit der Faust durch das geöffnete Fenster geschlagen.

Der Fahrer und sein Beifahrer verließen daraufhin das Auto und es kam zu der Auseinandersetzung mit dem Provozierenden und dessen Begleitern. Dabei soll der 24-Jährige am Boden liegend von mehreren Personen getreten worden sein.

Zu 64 Einsätzen mussten die Beamten des Polizeipräsidiums Mannheim in der Halloween-Nacht ausrücken - 32 Mal, weil Objekte mit Eiern beworfen worden waren. Außerdem wurde der Polizei verbotenes Abbrennen von Feuerwerkskörper gemeldet und in Mannheim brannte am Dienstagabend ein Auto. Insgesamt habe jedoch "das ausgelassene und friedliche Feiern" überwogen, hieß es.

(dpa)