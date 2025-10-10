Icon Menü
Landratsamt: Sicherheitslücke im Enzkreis – Tausende betroffen

Landratsamt

Sicherheitslücke im Enzkreis – Tausende betroffen

IT-Panne im Enzkreis: Wer seinen Führerschein online beantragt hat, könnte betroffen sein.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Beim Landratsamt Enzkreis hat sich eine Sicherheitslücke aufgetan (Symbolbild)
    Beim Landratsamt Enzkreis hat sich eine Sicherheitslücke aufgetan (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

    Beim Landratsamt Enzkreis ist es zu einer IT-Panne gekommen, bei der Tausende personenbezogene Daten lange Zeit öffentlich zugänglich waren. Konkret gehe es um die Führerschein-Beantragung, wie der Enzkreis mit Sitz in Pforzheim mitteilte. Insgesamt liege die Anzahl der betroffenen Menschen im oberen vierstelligen Bereich.

    Die Daten konnten zwar nicht durch Durchklicken auf der Seite eingesehen werden, allerdings durch manuelle Eingabe einer Adresse in der Adresszeile. Der Hinweis zur Sicherheitslücke kam durch die Behörde des «Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg». Eine «IT-versierte Person» habe die Behörde auf die Sicherheitslücke aufmerksam gemacht.

    Zu verschulden habe den Fehler ein externer IT-Dienstleister. Im Januar 2025 kam es zu einer fehlerhaften Systemkonfiguration. Der Server sei nun abgeschaltet und es werde an der Lösung des Problems gearbeitet. Die Geschädigten sollen zeitnah über die Sicherheitslücke informiert werden.

