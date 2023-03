SPD: Druck wegen "Bildungsmilliarde" aus Corona-Topf

Seit Wochen fordert die SPD massive Investitionen in Schulen und Kitas. Das Geld soll aus den noch nicht ausgegebenen Corona-Milliarden des Landes kommen. Nun will die Partei erneut den Landtag nutzen, um Druck auf die Regierung auszuüben.

In der anhaltenden Debatte über die fehlende Ausstattung von Schulen und Kitas drängt die SPD die Landesregierung weiterhin zu massiven Investitionen aus den milliardenschweren Corona-Reserven des Landes. Während das Finanzministerium darauf pocht, es könne noch kein Schlussstrich unter die Corona-Kosten gezogen werden, widerspricht die SPD. Der grün-schwarzen Regierung seien vom Landtag 14,6 Milliarden Euro bewilligt worden, um die Corona-Krise und ihre Folgen zu bewältigen, sagte der SPD-Partei- und Fraktionschef Andreas Stoch. "Und wenn wir bis heute negative Nachwirkungen der Schulschließungen erleben, wenn die Pandemie bestimmte Probleme unübersehbar gemacht hat - was bitte soll all das denn anderes sein, als eine Folge der Corona-Krise?"

Die SPD hat die Frage nach der geforderten "Bildungsmilliarde" auch erneut auf die Tagesordnung des baden-württembergischen Landtags gesetzt. In einer aktuellen Debatte will sie die Regierung am heutigen Mittwoch (9.00) unter dem Titel "Bildungsmilliarde für Baden-Württemberg: Land muss jetzt in Schulen und Kitas investieren!" erneut unter Druck setzen, damit zumindest ein Teil des Geldes aus den restlichen Corona-Mitteln investiert wird. Aus Sicht der SPD ist dies "ohne Umwidmung der Corona-Hilfsgelder" möglich.

Die Corona-Pandemie und ihre Folgen hätten das Land bisher rund fünf Milliarden Euro weniger gekostet als geplant, sagte Stoch. Wichtig seien nun unter anderem 1000 zusätzliche Lehrkräfte, um Unterrichtsausfall zu verhindern, sowie weitere IT-Fachkräfte für die Schulen, eine Fachkräfte-Offensive für die Kitas und neue Schulpsychologinnen und -psychologen.

(dpa)