SPD-Fraktion fordert Einsamkeitsstrategie für den Südwesten

Die Landesregierung muss aus Sicht der SPD-Fraktion deutlich mehr gegen Einsamkeit in der Gesellschaft tun.

"Wir brauchen eine Strategie gegen Einsamkeit", forderte Fraktionschef Andreas Stoch am Montag bei einer von der Fraktion ausgerichteten Fachkonferenz zum Thema im Stuttgarter Landtag. Einsamkeit sei nicht nur ein Phänomen älterer Menschen, es spiele für verschiedene Generationen eine immer größere Rolle. Und: Einsamkeit mache krank, sagte Stoch.

In einem Positionspapier fordert die Fraktion die Landesregierung unter anderem zu einer Bestandsaufnahme zu Einsamkeit und sozialer Isolation im Südwesten auf, zu einem regelmäßigen Einsamkeitsbericht und mehr Präventions- und Behandlungsangeboten. Im Koalitionsvertrag der Grünen und der CDU in Baden-Württemberg komme das Wort Einsamkeit nicht vor, kritisieren die Sozialdemokraten. Das Handeln in dem Problemfeld sei dürftig.

Das subjektive Gefühl der Einsamkeit wirke sich effektiv auf die Gesundheit, die Lebensqualität und die Teilhabefähigkeit der betroffenen Personen aus, heißt es in dem Papier. Studien zeigten, dass das Problem durch Lockdowns und Kontakteinschränkungen in der Pandemie massiv gewachsen sei. Betroffen seien vor allem Menschen bis 45 und über 75 Jahre. Es sei Aufgabe der Politik, Menschen aus der Isolation und Anonymität zu holen, sagte Stoch.

Die Stuttgarter Sozialbürgermeisterin Alexandra Sußmann sagte bei der Konferenz, dass schätzungsweise rund vier Prozent der Bürgerinnen und Bürger in der Landeshauptstadt betroffen seien von Einsamkeit. Besonders betroffen seien Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit gesundheitlicher Einschränkung und Menschen mit geringem Erwerbseinkommen.

